Трамп і Абе обговорили посилення військового співробітництва

Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Сторони обговорили безпеку в тихоокеанському регіоні

Тема посилення військового співробітництва між Сполученими Штатами та Японією стала центральною на завершення чотириденного візиту президента США Дональда Трампа до Японії. Про це пише "Голос Америки".

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе у вівторок приймав Трампа на палубі JS Kaga, одного з японських носіїв вертольотів. У своїх висловлюваннях лідери не згадували Китай, але їхнє занепокоєння щодо твердої військової позиції Пекіна в Тихому океані було очевидним.

Абе говорив про "все жорсткіше середовище безпеки в регіоні". Трамп заявив, що придбання Японією 105 додаткових винищувачів F-35 Lightning II (кожен із яких коштує близько 100 мільйонів доларів) "допоможе нашим країнам захиститися від низки складних загроз у регіоні та далеко за його межами".

Пізніше, звертаючись до сотень моряків на кораблі ВМС США Wasp поблизу, Трмап сказав про літаки F-35: "У ворога є проблема з ним. Ви знаєте, в чому проблема? Вони його не бачать".

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який зараз перебуває з офіційним візитом у Японії, заявив про успіх у торговельних переговорах з Японією.

РБК-Україна писало, під час візиту Трампа до Японії Сіндзо Абе планує переконати президента США в тому, що наступний саміт "Великої двадцятки" потрібно буде провести в японській Осаці. Крім того, прем'єр Японії збирається переконати президента США в необхідності участі в саміті "Великої сімки", який відбудеться влітку у Франції.