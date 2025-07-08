ua en ru
Вт, 08 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Путин убивает слишком много людей, поэтому США поставят Украине оружие, - Трамп

Вашингтон, Вторник 08 июля 2025 20:28
UA EN RU
Путин убивает слишком много людей, поэтому США поставят Украине оружие, - Трамп Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США предоставят Украине оборонительное оружие. Такое решение было принято, поскольку российский диктатор Владимир Путин убивает слишком много людей.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.

"Мы хотим поставить оборонительные вооружения, потому что Путин не относится к людям должным образом. Он убивает слишком много людей", - подчеркнул Трамп.

По его словам, он сам уже одобрил поставки в Украину оборонительного оружия.

Анонс поставок от Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп еще сегодня, 8 июля, ночью заявил, что США передадут Украине оборонительное оружие.

После этого CNN со ссылкой на источники написало, что помощники американского лидера обсудят поставки оружия в Украину. В частности, в Вашингтоне планируют передать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

Фактически это означает, что США возобновят поставки оружия Украине, поскольку на прошлой неделе американские власти их приостанавливали.

Посол США при НАТО Мэттью Витакер объяснял это тем, что США хотят убедиться в наличии всего необходимого для обороны оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Помощь Украине Военная помощь Война в Украине
Новости
Зеленский обсудил с послом в США Маркаровой ее отставку, - источники
Зеленский обсудил с послом в США Маркаровой ее отставку, - источники
Аналитика
"Просто нужно выжить". Как война заставила Украину обогнать Европу в военных технологиях
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Просто нужно выжить". Как война заставила Украину обогнать Европу в военных технологиях