Путин убивает слишком много людей, поэтому США поставят Украине оружие, - Трамп

США предоставят Украине оборонительное оружие. Такое решение было принято, поскольку российский диктатор Владимир Путин убивает слишком много людей.

Как передает РБК-Украина , об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.

По его словам, он сам уже одобрил поставки в Украину оборонительного оружия.

"Мы хотим поставить оборонительные вооружения, потому что Путин не относится к людям должным образом. Он убивает слишком много людей", - подчеркнул Трамп.

Анонс поставок от Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп еще сегодня, 8 июля, ночью заявил, что США передадут Украине оборонительное оружие.

После этого CNN со ссылкой на источники написало, что помощники американского лидера обсудят поставки оружия в Украину. В частности, в Вашингтоне планируют передать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

Фактически это означает, что США возобновят поставки оружия Украине, поскольку на прошлой неделе американские власти их приостанавливали.

Посол США при НАТО Мэттью Витакер объяснял это тем, что США хотят убедиться в наличии всего необходимого для обороны оружия.

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