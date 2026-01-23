Обещают "небоскребы как в Дубае" и открытие границ: какой план по Газе показали у Трампа

Во время форума в Давосе зять президента США Джаред Кушнер показал видение будущей Газы – с новыми жилыми кварталами, технологической инфраструктурой и курортами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Генеральный план: "Дубай на месте руин"

"Сначала мы игрались с созданием свободной зоны, а потом с созданием зоны ХАМАС. А потом мы сказали: знаете что? Давайте просто планировать катастрофический успех", - заявил Кушнер.

Согласно представленным слайдам, "новая" Газа будет включать: блестящие жилые башни и приморские курорты, похожие на те, что в Сингапуре или Дубае; центры обработки данных и крупные промышленные парки; первоочередную реконструкцию в районе Рафаха, который сейчас контролируется военными Израиля.

Несмотря на визуальную привлекательность, план игнорирует критические вопросы: права собственности палестинцев на землю, компенсации за разрушенный бизнес и места проживания для 2 миллионов перемещенных лиц во время расчистки 68 миллионов тонн завалов.

Финансирование и "Ривьера" Ближнего Востока

Трамп продвигает идею превращения обедневшей Газы в "Ривьеру", что уже вызвало волну критики со стороны палестинского руководства. Кушнер не назвал конкретных сумм, но анонсировал конференцию в Вашингтоне.

"Там мы объявим о многих взносах, которые будут сделаны... из частного сектора", - отметил он.

Ранее в медиа появлялась информация, что США готовы "закрыть" около 20% расходов на проект, но официального подтверждения этому пока нет.

Прорыв в Рафахе: пункт пропуска откроют на следующей неделе

Параллельно с экономическими планами, Вашингтон продвигает 20-пунктный политический план. Бывший чиновник Палестинской автономии Али Шаат, который должен управлять анклавом, через видеосвязь объявил об открытии ключевой границы.

"Открытие Рафаха сигнализирует о том, что Газа больше не закрыта для будущего", - подчеркнул Шаат.

Израильский источник подтвердил, что Тель-Авив готов к обсуждению этого шага на следующей неделе, надеясь на возвращение останков последнего заложника Рана Гвили.

Жестокая реальность: обстрелы и гибель журналистов

Пока в Давосе рисовали карты будущего, реальность в Газе остается кровавой, отмечает Reuters.

За последние сутки четыре человека погибли от танкового обстрела в районе Зейтун и убиты 12 человек, среди которых трое журналистов.

С момента вступления в силу перемирия количество жертв среди палестинцев превысило 480 человек.