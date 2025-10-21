Трамп не планирует встречаться с Путиным в ближайшем будущем, - Axios

Встреча Трампа и Путина

Напомним, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели очередной звонок 16 октября. Трамп сразу после разговора заявил о том, что он и Путин снова встретятся, но уже в Будапеште.

В рамках подготовки к такой встрече госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор вчера, 20 октября. Никакой конкретики о потенциальной встрече на уровне лидеров от Госдепа не прозвучало.

При этом Лавров сегодня, 21 октября, в очередной раз отверг предложение США для Украины и России прекратить боевые действия по текущей линии фронта.

Российский министр нафантазировал, что перемирие приведет к тому, что "большая часть Украины останется под властью нацистов".

Стоит заметить, что это уже не первый раз, когда Россия отвергает прекращение огня. В Москве либо выдумывают невыполнимые условия для перемирия, либо оправдания, почему прекращение убийств - это якобы возможность для Украины усилиться.

В частности, во время переговоров с украинскими чиновниками в Стамбуле члены делегации РФ представили "меморандум". В нем Россия выдвинула Украине ультимативные требования, в том числе и о прекращении огня.