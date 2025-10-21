Трамп не планує зустрічатися з Путіним у найближчому майбутньому, - Axios

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели черговий дзвінок 16 жовтня. Трамп одразу після розмови заявив про те, що він і Путін знову зустрінуться, але вже в Будапешті.

У рамках підготовки до такої зустрічі держсекретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели телефонну розмову вчора, 20 жовтня. Жодної конкретики про потенційну зустріч на рівні лідерів від Держдепу не прозвучало.

При цьому Лавров сьогодні, 21 жовтня, вкотре відкинув пропозицію США для України і Росії припинити бойові дії на поточній лінії фронту.

Російський міністр нафантазував, що перемир'я призведе до того, що "більша частина України залишиться під владою нацистів".

Варто зауважити, що це вже не вперше, коли Росія відкидає припинення вогню. У Москві або вигадують нездійсненні умови для перемир'я, або виправдання, чому припинення вбивств - це нібито можливість для України посилитися.

Зокрема, під час переговорів з українськими посадовцями в Стамбулі члени делегації РФ представили "меморандум". У ньому Росія висунула Україні ультимативні вимоги, зокрема й про припинення вогню.