Рим или Женева? СМИ узнали, где могут встретиться Трамп, Зеленский и Путин

Понедельник 18 августа 2025 14:12
Рим или Женева? СМИ узнали, где могут встретиться Трамп, Зеленский и Путин Фото: Дональд Трамп, Владимир Зеленский и диктатор Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Дипломаты ЕС расходятся во мнениях относительно локации потенциальной трехсторонней встречи между президентами США Дональдом Трампом, Украины Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По информации издания, США попросили европейских союзников быть готовыми к переговорам уже на этой неделе.

Предварительно договорено, если не будет никаких изменений в последнюю минуту, встреча состоится в Европе.

Во время видеозвонка коалиции союзников премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила Рим, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон высказался за Женеву.

Как пишет издание, известно, что Зеленский и Трамп склоняются к проведению встречи в Ватикане, тогда как Путин настаивает на Женеве

МИД Италии и Швейцарии подтвердили готовность принять переговоры. В то же время в ЕС рассматривают и другие варианты - в частности Будапешт и Хельсинки.

Трехсторонняя встреча и переговоры на Аляске

Европейские дипломаты активно ищут возможную локацию для трехсторонней встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Ранее Трамп анонсировал встречу с Путиным 15 августа в Анкоридже на Аляске.

Путин может выдвинуть условие признания оккупированных украинских территорий частью РФ в обмен на вывод войск из других регионов, однако обсуждать территориальные вопросы будут только в присутствии Зеленского во время следующей встречи.

По данным РБК-Украина, украинский президент готов принять участие в трехсторонних переговорах в любом формате, если они состоятся.

