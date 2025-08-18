Трамп хочет долгосрочного мира в Украине, а не на 2 года
Возможное соглашение о мире между Россией и Украиной должно действовать длительный срок. Оно вполне возможно.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.
"Мы будем работать с Украиной, мы будем работать со всеми, и мы сделаем так, чтобы если будет мир, то он будет долгосрочным... Мы не говорим о двухлетнем мире, чтобы потом снова оказаться в этой неразберихе", - сказал он.
Трамп заявил, что если будет заключено мирное соглашение, оно будет действовать.
"Я думаю, если мы сможем достичь мира, все получится. У меня нет в этом никаких сомнений", - сказал он.
Встреча в Вашингтоне
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 18 августа встречается в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.
Зеленский приехал на переговоры с поддержкой европейских лидеров, включая Урсулу фон дер Ляйен, Фридриха Мерца, Кира Стармера, Эммануэля Макрона и генсека НАТО Марка Рютте.
Высокопоставленный украинский чиновник, близкий к президенту, заявил, что целью Зеленского на этой встрече будет установление "продуктивного процесса мирного урегулирования без принуждения Украины совершать невозможные шаги, такие как вывод войск" из Донецкой и Луганской областей.
Ради этого президент Украины готов пойти на "приемлемый компромисс" по текущей линии фронта, который могли бы принять украинцы, сообщил чиновник изданию FT.
По данным Reuters, Владимир Путин выдвинул ряд требований для завершения войны против Украины во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Он требует вывода ВСУ из Донецкой и Луганской областей в обмен на обязательство остановить бои в Херсонской и Запорожской областях.