Трамп хочет долгосрочного мира в Украине, а не на 2 года

Возможное соглашение о мире между Россией и Украиной должно действовать длительный срок. Оно вполне возможно.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

"Мы будем работать с Украиной, мы будем работать со всеми, и мы сделаем так, чтобы если будет мир, то он будет долгосрочным... Мы не говорим о двухлетнем мире, чтобы потом снова оказаться в этой неразберихе", - сказал он.

Трамп заявил, что если будет заключено мирное соглашение, оно будет действовать.

"Я думаю, если мы сможем достичь мира, все получится. У меня нет в этом никаких сомнений", - сказал он.