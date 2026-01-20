Трамп подтвердил, что пригласил Путина присоединиться к "Совету мира"

Как пишет издание, президент Соединенных Штатов ответил "да", когда его спросили, направил ли он это приглашение Путину.

Также ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что предложение поступило по дипломатическим каналам, и Россия планирует уточнить детали инициативы.

Полный список приглашенных и условия членства

15 января Дональд Трамп официально представил структуру "Совета мира", которая будет отвечать за послевоенное управление Сектором Газа. Орган предусматривает как временное участие, так и возможность получить постоянное место за финансовый взнос в 1 млрд долларов.

По данным Bloomberg, Дональд Трамп направил официальные приглашения лидерам 49 стран и Европейской комиссии.

В перечень, кроме западных союзников, вошли Украина и Россия. Хотя Китай не был указан в первоначальных реестрах, Пекин официально подтвердил получение приглашения.

Президент США планирует провести церемонию подписания устава Совета в Давосе уже в четверг, 22 января.

Документ предусматривает, что стандартный срок членства составляет три года. Однако страны, которые в течение первого года внесут более 1 млрд долларов наличными на нужды восстановления Газы, получат право на бессрочное место в составе органа.