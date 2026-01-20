RU

Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп подтвердил, что пригласил Путина присоединиться к "Совету мира"

Фото: президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Яна Коваль

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил, что предложил российскому диктатору Владимиру Путину стать членом "Совета мира" для восстановления Сектора Газы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Дональда Трампа во время брифинга во Флориде и Reuters.

Как пишет издание, президент Соединенных Штатов ответил "да", когда его спросили, направил ли он это приглашение Путину.

Также ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что предложение поступило по дипломатическим каналам, и Россия планирует уточнить детали инициативы.

Полный список приглашенных и условия членства

15 января Дональд Трамп официально представил структуру "Совета мира", которая будет отвечать за послевоенное управление Сектором Газа. Орган предусматривает как временное участие, так и возможность получить постоянное место за финансовый взнос в 1 млрд долларов.

Согласно уставу инициативы, стандартный срок членства в Совете составляет три года. Однако для стран-участниц предусмотрена опция бессрочного пребывания в органе.

По данным Bloomberg, Дональд Трамп направил официальные приглашения лидерам 49 стран и Европейской комиссии.

В перечень, кроме западных союзников, вошли Украина и Россия. Хотя Китай не был указан в первоначальных реестрах, Пекин официально подтвердил получение приглашения.

Президент США планирует провести церемонию подписания устава Совета в Давосе уже в четверг, 22 января.

Документ предусматривает, что стандартный срок членства составляет три года. Однако страны, которые в течение первого года внесут более 1 млрд долларов наличными на нужды восстановления Газы, получат право на бессрочное место в составе органа.

 

Напомним, РБК-Украина опубликовало полный список стран, которые приглашены Дональдом Трампом в "Совет мира".

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от инициативы. В свою очередь, президенты Турции и Аргентины, а также премьер Венгрии, приняли предложение.

