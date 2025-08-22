В Китае заявили о готовности к "конструктивной роли" в войне в Украине

Китай готов участвовать в поиске путей урегулирования войны России против Украины. Так в МИД КНР отреагировали на слова президента Владимира Зеленского, который отметил, что Украине не нужны гарантии безопасности со стороны Китая.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Она отметила, что официальная позиция Пекина - называть войну России против Украины "кризисом в Украине". "Крайне важно стремиться к общей, всеобъемлющей, общей и устойчивой безопасности и способствовать политическому урегулированию кризиса в Украине. Китай готов играть конструктивную роль с этой целью", - заявила пресс-секретарь МИД. Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай нельзя считать гарантом безопасности для Украины. Поскольку Пекин подписал Будапештский меморандум, но не выполнил его положений о суверенитете и территориальной целостности Украины.