Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда

Президент США Дональд Трамп подписал 6 февраля указ о введении санкций против Международного уголовного суда (суда). Причиной стало расследование суда против Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В указе Трампа сказано, что действия МУС создают "опасный прецедент". На сейчас известно, что введенные санкции включают запрет на въезд должностных лиц Международного уголовного суда на территорию Соединенных Штатов. Associated Press объяснило и напомнило, что Израиль является близким союзником США. МУС в свою очередь, недавно, еще до второго президентского срока Трампа, выдал ордер на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху за его действия по отношению к палестинцам в секторе Газа после нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.