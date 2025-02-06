Трамп введет санкции против Международного уголовного суда, - NBC News
Президент США Дональд Трамп сегодня, 6 февраля, подпишет указ о санкциях против Международного уголовного суда. Ограничения введут против части должностных лиц МУС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
По данным издания, указ будет включать как финансовые санкции, так и визовые ограничения против тех должностных лиц МУС, которые содействовали расследованиям суда в отношении граждан США или их союзников. Также санкции коснутся членов семей сотрудников Международного уголовного суда.
В частности, в указе Трампа утверждается, что одновременные ордеры на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и нескольких лидеров ХАМАС, которые МУС выдал в прошлом году, "создали позорную моральную эквивалентность".
NBC News уточняет, что подписание указа, вероятнее всего, приурочено к визиту главы израильского правительства в Вашингтон.
Во время своего первого президентского срока Трамп подчеркивал, что МУС “не имеет юрисдикции, легитимности и авторитета” в США, и ни США, ни Израиль не являются участниками так называемого Римского статута.
"МУС был задуман как суд последней инстанции. И Соединенные Штаты, и Израиль имеют надежные судебные системы и никогда не должны подпадать под юрисдикцию МУС", - сказано в объяснительном документе к указу.
Санкции США против МУС
Напомним, еще 20 января The Guardian писало, что Международный уголовный суд готовится к санкциям США.
Источники издания подчеркивали, что санкции против чиновников суда не создадут серьезных неудобств. Но проблемы могут возникнуть в результате ограничений против всей институции. Такие санкции создадут угрозы для существования суда.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.