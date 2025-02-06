Трамп введет санкции против Международного уголовного суда, - NBC News

Президент США Дональд Трамп сегодня, 6 февраля, подпишет указ о санкциях против Международного уголовного суда. Ограничения введут против части должностных лиц МУС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

По данным издания, указ будет включать как финансовые санкции, так и визовые ограничения против тех должностных лиц МУС, которые содействовали расследованиям суда в отношении граждан США или их союзников. Также санкции коснутся членов семей сотрудников Международного уголовного суда.

В частности, в указе Трампа утверждается, что одновременные ордеры на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и нескольких лидеров ХАМАС, которые МУС выдал в прошлом году, "создали позорную моральную эквивалентность".

NBC News уточняет, что подписание указа, вероятнее всего, приурочено к визиту главы израильского правительства в Вашингтон.

Во время своего первого президентского срока Трамп подчеркивал, что МУС “не имеет юрисдикции, легитимности и авторитета” в США, и ни США, ни Израиль не являются участниками так называемого Римского статута.

"МУС был задуман как суд последней инстанции. И Соединенные Штаты, и Израиль имеют надежные судебные системы и никогда не должны подпадать под юрисдикцию МУС", - сказано в объяснительном документе к указу.