Трамп подписал соглашение с Малайзией и заявил, что результат "лучше, чем ожидали"

Азия, Понедельник 27 октября 2025 04:46
Трамп подписал соглашение с Малайзией и заявил, что результат "лучше, чем ожидали" Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Азию подписал с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом масштабное торговое соглашение, которое, по словам американского лидера, превзошло ожидания обеих сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Соглашение предусматривает предоставление Малайзии значительного преференциального доступа к американскому рынку для экспорта химикатов, машиностроительной и электротехнической продукции, легковых автомобилей и сельхозпродукции.

Со своей стороны Малайзия обязалась устранить барьеры, ограничивающие цифровую торговлю, инвестиции и предоставление услуг, а также ограничить несанкционированный экспорт товаров американского происхождения.

Трамп подчеркнул, что соглашение не только стимулирует торговлю между странами, но и будет способствовать развитию сектора критически важных минералов и редкоземельных элементов, которые имеют стратегическое значение для технологической и оборонной промышленности. По его словам, Малайзия откроет новые возможности для американских компаний в добыче и переработке таких ресурсов.

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что соглашение принесет пользу не только крупным корпорациям, но и малому и среднему бизнесу, в частности в сельском хозяйстве, технологиях и сфере услуг. Он отметил, что совместные инвестиции между странами в редкоземельные элементы и критически важные минералы будут максимально прозрачными и устойчивыми.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим назвал соглашение "важной вехой", что не только улучшит двусторонние отношения, но и станет сигналом для всего региона Юго-Восточной Азии. По его словам, страна планирует ускоренно развивать собственный сектор добычи и переработки редкоземельных элементов в партнерстве с американскими компаниями.

Что известно об интересе Трампа в Азии

Эта сделка является частью стратегической поездки Трампа в три страны Азии. В рамках визита американский президент уже принял участие в подписании мирного соглашения между Таиландом и Камбоджей, направленного на деэскалацию пограничного конфликта, а следующими этапами станут визиты в Японию и Южную Корею, где ожидается встреча с китайским лидером Си Цзиньпином.

Трамп охарактеризовал результат переговоров как "лучше, чем ожидали", добавив, что соглашение с Малайзией может стать примером для будущих торговых соглашений в регионе. По его словам, оно не только укрепит экономические связи между странами, но и усилит американское присутствие в стратегически важном регионе Юго-Восточной Азии.

Напомним, Соединенные Штаты, вероятнее всего, откажутся от планом введения 100% пошлины против Китая.

Так, торговый представитель США Джеймисон Грир заявил накануне, что торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем приближаются к "окончательным деталям".

Грир подчеркнул, что была согласована рамочная программа для переговоров между Трампом и Си, отметив, что эта встреча будет иметь большое значение и повлияет на мировую экономику на фоне продолжающейся торговой войны.

Дональд Трамп
