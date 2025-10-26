У Трампа намерены отказаться от планов 100% пошлины против Китая: что сказали
Соединенные Штаты, скорее всего, откажутся от планом введения 100% пошлины против Китая.
Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В эфире NBC News он сказал, что достиг "весьма существенных рамок" с вице-премьером Китая Хэ Лифэном. В частности, достигнутые в Малайзии договоренности позволят президенту США Дональду Трампу и лидеру Китая Си Цзиньпину обсудить дальнейшее торговое сотрудничество уже на предстоящей неделе.
Повестка дня включает в себя более сбалансированную торговлю между США и КНР, закупки Китаем американской и другой сельскохозяйственной продукции, а также урегулирование фентанилового кризиса в США.
На вопрос, ожидает ли он, что США реализуют угрозу Трампа ввести 100% пошлины на китайские товары, Бессент ответил отрицательно.
"Нет, не уверен, и я также ожидаю, что мы получим некую отсрочку по контролю за экспортом редкоземельных металлов, о которой китайцы говорили", - сказал глава Минфина США.
Бессент добавил, что окончательные условия будут определены двумя лидерами.
Переговоры Трампа и Си Цзиньпина
Напомним, сегодня торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем приближаются к "окончательным деталям".
Он подчеркнул, что стороны согласовали рамочную программу для разговора между Трампом и Си, добавив, что встреча станет важной и будет иметь глобальные экономические последствия на фоне затянувшейся торговой войны.
К слову, вчера президент США Дональд Трамп допустил, что будет обсуждать с главой КНР Си Цзиньпином вопрос закупки Пекином нефти из РФ. В то же время он добавил, что Китай уже существенно сокращает эти закупки, а Индия сокращает их полностью.
Помимо этого, Трамп говорил на днях, что собирается обсудить с Си вопрос войны России против Украины. Американский лидер рассчитывает, что Пекин повлияет на позицию Москвы.