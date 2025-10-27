Трамп підписав угоду з Малайзією і заявив, що результат "краще, ніж очікували"

Президент США Дональд Трамп під час свого візиту до Азії підписав з прем’єр-міністром Малайзії Анваром Ібрагімом масштабну торговельну угоду, яка, за словами американського лідера, перевершила очікування обох сторін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Угода передбачає надання Малайзії значного преференційного доступу до американського ринку для експорту хімікатів, машинобудівної та електротехнічної продукції, легкових автомобілів і сільгосппродукції.

Зі свого боку Малайзія зобов’язалася усунути бар’єри, що обмежують цифрову торгівлю, інвестиції та надання послуг, а також обмежити несанкціонований експорт товарів американського походження.

Трамп підкреслив, що угода не лише стимулює торгівлю між країнами, а й сприятиме розвитку сектору критично важливих мінералів і рідкоземельних елементів, які мають стратегічне значення для технологічної та оборонної промисловості. За його словами, Малайзія відкриє нові можливості для американських компаній у видобутку та переробці таких ресурсів.

Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що угода принесе користь не тільки великим корпораціям, а й малому та середньому бізнесу, зокрема в сільському господарстві, технологіях та сфері послуг. Він відзначив, що спільні інвестиції між країнами в рідкоземельні елементи та критично важливі мінерали будуть максимально прозорими та стійкими.

Прем’єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім назвав угоду "важливою віхою", що не лише покращить двосторонні відносини, а й стане сигналом для всього регіону Південно-Східної Азії. За його словами, країна планує прискорено розвивати власний сектор видобутку та переробки рідкісноземельних елементів у партнерстві з американськими компаніями.

Що відомо про інтерес Трампа в Азії

Ця угода є частиною стратегічної поїздки Трампа до трьох країн Азії. В рамках візиту американський президент вже взяв участь у підписанні мирної угоди між Таїландом і Камбоджею, спрямованої на деескалацію прикордонного конфлікту, а наступними етапами стануть візити до Японії та Південної Кореї, де очікується зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Трамп охарактеризував результат переговорів як "краще, ніж очікували", додавши, що угода з Малайзією може стати прикладом для майбутніх торговельних угод у регіоні. За його словами, вона не лише зміцнить економічні зв’язки між країнами, а й посилить американську присутність у стратегічно важливому регіоні Південно-Східної Азії.