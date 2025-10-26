ua en ru
Вс, 26 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Финальные штрихи: у Трампа надеются достичь торговой сделки с Китаем

Воскресенье 26 октября 2025 09:53
UA EN RU
Финальные штрихи: у Трампа надеются достичь торговой сделки с Китаем Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем приближаются к "окончательным деталям".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как известно, на следующей неделе президент США Дональд Трамп должен провести долгожданную встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.

Перед этим, в субботу и воскресенье , Джеймисон Грир вместе с министром финансов США Скоттом Бессентом провели встречи с высокопоставленными китайскими чиновниками.

По словам Грира, они согласовали рамочную программу для обсуждения между Трампом и Си на встрече, которая, как ожидается, станет важной и будет иметь глобальные экономические последствия на фоне затянувшейся торговой войны.

"Я думаю, мы переходим к окончательным деталям соглашения, которое лидеры смогут рассмотреть и решить, хотят ли они заключить его вместе", - заявил Грир журналистам.

Кроме того, он охарактеризовал свою встречу с китайскими представителями как "широкие и конструктивные".

"У нас состоялись весьма конструктивные переговоры с нашими китайскими коллегами. Мы думаем, что приближаемся к моменту, когда у нас есть что представить лидерам", - сказал он, добавив, что среди прочих тем обсуждались редкоземельные минералы.

По его словам, переговорщики "приближаются к тому моменту, когда лидеры проведут очень продуктивную встречу на следующей неделе".

Ранее в субботу Трамп дал понять, что готов пойти на некоторые уступки, поскольку, по его словам, "есть очень хорошие шансы заключить весьма всеобъемлющую сделку".

"Им придется пойти на уступки. Думаю, нам тоже. Мы установили для них тариф в 157%. Не думаю, что это приемлемо для них, и они хотят его снизить. И мы хотим от них определенных вещей", - сказал американский лидер журналистам.

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина запланирована на следущий четверг, 30 октября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай Дональд Трамп Си Цзиньпинь
Новости
Россия вторую ночь подряд атаковала Киев: были пожары, есть жертвы и пострадавшие (фото)
Россия вторую ночь подряд атаковала Киев: были пожары, есть жертвы и пострадавшие (фото)
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию