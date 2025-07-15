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Трамп озвучил окончательное решение по JASSM для Украины

Вторник 15 июля 2025 21:00
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Трамп озвучил окончательное решение по JASSM для Украины Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты JASSM.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время общения с журналистами.

По его словам, он не считает поставленный России "дедлайн" для достижения соглашения по войне в Украине в 50 дней "слишком длинным".

Трамп также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский не должен наносить удары по Москве.

"Я ни на чьей стороне, я хочу остановить убийства", - отметил президент США.

Ракеты JASSM

Американские ракеты JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) - это высокоточное крылатое оружие большой дальности, предназначенное для поражения хорошо защищенных наземных целей без необходимости входить в зону действия вражеской ПВО.

Их запускают с истребителей и стратегических бомбардировщиков, таких как F-16, F-15, B-1B, B-2 и другие. Стандартная версия ракеты имеет дальность до 370 км, а усовершенствованная модификация JASSM-ER способна поражать цели на расстоянии более 900 км.

JASSM оснащена малозаметным корпусом и навигационной системой, сочетающей GPS и инфракрасное наведение. Это обеспечивает высокоточное поражение укрепленных объектов - штабов, складов боеприпасов, аэродромов или радаров - с минимальным риском быть перехваченной.

Напомним, слухи о планах США передать Украине ракеты JASSM СМИ со ссылкой на собственные источники распространяли еще в августе прошлого года, когда американским президентом был Джо Байден. Но Украина так и не получила такое вооружение.

Вчера же Military Watch Magazine писало, что президент США Дональд Трамп может разрешить поставки Украине дальнобойных ракет JASSM.

Подробно о том, что это за ракеты, и чем они могут угрожать России - читайте в материале РБК-Украина.

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