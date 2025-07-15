JASSM для Украины: что это за ракеты и почему России стоит волноваться

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

По данным издания, если заявка будет одобрена, эти крылатые ракеты, способные обходить радары, вероятно, будут запускаться с украинских истребителей F-16 - и это существенно усилит поддержку Украины со стороны США.

СМИ пишет, что Украине может быть отправлена стандартная версия JASSM, дальность которой составляет 370 километров. Эту ракету использовали американские истребители для убийства Абу Бакра аль-Багдади, лидера ИГИЛ, в 2019 году.

Характеристики ракеты

JASSM оснащена 450-килограммовой боеголовкой, которую разрабатывали для уклонения от российских зенитных ракетных комплексов С-300. Эта ракета способна летать на малых высотах, что позволяет ей оставаться незамеченной радарами противника.



Сейчас Украина имеет в своем арсенале другую крылатую ракету воздушного базирования - англо-французскую Stormshadow.

"Президент Зеленский безуспешно лоббировал передачу Германией 300 ракет Taurus. Поставка такого количества ракет была бы весьма существенной, поскольку расстояние от украинской границы до Москвы составляет около 450 километров, а это означает, что ракеты Taurus могли бы позволить Зеленскому нанести удар по российской столице", - пишет издание.



Маловероятно, что JASSM смогут достичь Москвы. Однако в зоне их досягаемости находятся по меньшей мере 30 российских авиабаз. В случае если ракеты все же будут переданы это усложнит нанесение Россией частых авиаударов по Украине.

Как пишет издание, вооруженные ракетами JASSM, украинские пилоты F-16 могли бы рискнуть и вторгнуться в воздушное пространство России, чтобы приблизиться к своим целям.

Вероятно, JASSM будут использованы для ударов по российским складам боеприпасов и командным пунктам. Это может помочь растянуть линии снабжения Москвы и замедлить наступление.