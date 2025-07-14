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Трамп рассматривает передачу Украине дальнобойных ракет JASSM, - СМИ

Вашингтон, Понедельник 14 июля 2025 16:03
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Трамп рассматривает передачу Украине дальнобойных ракет JASSM, - СМИ Иллюстративное фото: Украина может получить ракеты JASSM (wikimedia.org)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп может разрешить поставки Украине дальнобойных ракет JASSM. Такая возможность рассматривается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Watch Magazine.

Информацию о том, что Трамп рассматривает возможность передачи Украине таких ракет, изданию раскрыл неназванный источник.

Military Watch Magazine уточняет, что слухи о возможных поставках JASSM появилась на фоне утверждений еще двух неназванных источников, что в Вашингтоне рассматривают возможность отправки неназванного класса ракет большой дальности, способных поражать цели в глубине России.

Ожидается, что ракеты JASSM могут усилить украинские F-16, поскольку они послужат носителями. При этом пуски можно будет совершать глубоко за линией фронта.

Ракеты JASSM

Американские ракеты JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) — это высокоточные крылатые ракеты большой дальности, предназначенные для поражения хорошо защищенных наземных целей, не входя в зону действия вражеской ПВО.

Они запускаются с истребителей и бомбардировщиков, в том числе F-16, F-15, B-1B, B-2 и других, и способны точно поражать цели на расстоянии до 370 км (в стандартной версии) и более 900 км - в модификации JASSM-ER.

JASSM оснащены малозаметным корпусом и системой наведения, которая сочетает GPS и инфракрасное наведение. Благодаря этому ракета может эффективно обходить системы ПВО и наносить удары по укрепленным объектам, таким как штабы, склады боеприпасов, аэродромы или радары.

К слову, слухи о планах США передать Украине ракеты JASSM СМИ со ссылкой на собственные источники распространяли еще в августе прошлого года, когда американским президентом был Джо Байден. Но Украина так и не получила такое вооружение.

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