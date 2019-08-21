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Трамп відклав зустріч з прем'єром Данії через відмову продати Грендандию

Новини » Політика    21.08.2019 - 04:31
Трамп відклав зустріч з прем'єром Данії через відмову продати Грендандию
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Зустріч перенесли на невизначений час

Президент США Дональд Трамп відклав зустріч з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен через її відмову обговорювати продаж Гренландії. Про це він заявив в Twitter.

За словами Трампа, зустріч повинна була відбутися через два тижні. Однак вона тепер відкладена "на інший час".

"Данія - це особлива країна з надзвичайними людьми, але виходячи з висловлювань прем'єр-міністра Метте Фредеріксен про те, що вона не зацікавлена в обговоренні питання про купівлю Гренландії, я відкладаю нашу зустріч, яка, як було заплановано, повинна була відбутися через два тижні, на інший час", - написав президент США.

Він також відзначив прямолінійність Фредеріксен і додав. що з нетерпінням чекає перегляду графіка зустрічі в майбутньому.

Раніше члени датської королівської сім'ї не відкинули ідею продажу Гренландії Сполученим Штатам Америки. Данські монархи вважають, що вирішувати питання про продаж острова повинні самі жителі Гренландії, а пропозицію про покупку є компліментом з боку президента США Дональда Трампом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив бажання придбати у Данії острів Гренландію. Президент США назвав це "великою угодою з нерухомістю".

При цьому повідомлялося, що уряд Данії заявило, що острів не продається. Пізніше з подібною заявою виступив і уряд Гренландії.

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