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Трамп підтвердив інтерес США до купівлі Гренландії

Новини » Політика    19.08.2019 - 10:29
Трамп підтвердив інтерес США до купівлі Гренландії
Фото: Дональд Трамп (twitter.com)

За його словами, Данія втрачає гроші, контролюючи Гренландію

У неділю, 18 серпня, президент США Дональд Трамп прокоментував інформацію про те, що його адміністрація розглядає можливість покупки Гренландії, яка є автономною територією у складі Данії. Про це він сказав, спілкуючись з журналістами в Моррістауні, передає The Guardian.

За його словами, Данія втрачає гроші, контролюючи Гренландію.

"По суті, це велика угода з нерухомістю. Багато що можна зробити. Це дуже шкодить Данії, тому що вони втрачають майже 700 мільйонів доларів на рік… Вони зазнають втрат, а для Сполучених Штатів стратегічно це було б непогано. І ми великий союзник Данії, ми допомагаємо Данії, ми захищаємо Данію", - підкреслив Трамп.

Американський лідер також зазначив, що розглядає можливість візиту до Гренландії.

"Я думаю про те, щоб поїхати туди. Я не обов'язково поїду туди, але я, можливо, поїду. Ми їдемо в Польщу, а потім ми можемо поїхати в Данію - зовсім не з цієї причини, але ми розглядаємо це. Хоча це не питання номер один", - сказав він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у відповідь на повідомлення про наміри США придбати Гренландію заявила, що розмови про продаж острова припинені. Вона додала, що дискусія щодо Гренландії є абсурдною.

Як писало РБК-Україна раніше, нещодавно стало відомо, що Білий дім насправді розглядає ідею придбання Гренландії. У відповідь датські політики висміяли Трампа за його бажання придбати острів. Зокрема, колишній прем'єр-міністр Данії Ларс Лекке Расмуссен взагалі назвав цю інформацію першоквітневим жартом.

Слід зазначити, це не перша спроба США купити Гренландію, так як після Другої світової війни президент Гаррі Трумен пропонував Данії за острів 100 млн доларів.

Гренландія не продається, - прем'єр-міністр Данії Радник Трампа підтвердив наявність планів про купівлю Гренландії
Новини України Дональд ТрампГренландия
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