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Уряд Гренландії відповіло на плани Трампа з купівлі острови

Новини » Політика    16.08.2019 - 16:02
Уряд Гренландії відповіло на плани Трампа з купівлі острови
Фото: Трампу не готові продати Гренландію (flickr.com/gageskidmore)

Гренландія готова до співпраці з США лише в плані бізнесу

В уряді Гренландії заявили, що острів не буде проданий Трампу. Про це повідомляє Reuters.

Як заявив міністр закордонних справ Гренландії Ані Лоні Баґґер, острів відкритий лише для бізнесу, але не для продажу.

Очікується, що у вересні президент США Дональд Трамп повинен провести зустріч з прем'єр-міністрами Данії і Гренландії в рамках свого візиту до Копенгаген. Однією з тем зустрічі буде Арктика.

Гренландія є найбільшим островом в світі. Він входить до складу Датського королівства на правах автономії.

Відзначимо, в історії цих держав вже були подібні відносини по продажу територій. Так у 1917 р. році Америка купила за 25 млн доларів датські острови Вест-Індії, які були перейменовані в Віргінські острови Сполучених Штатів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп хоче купити Гренландію. Щодо можливої купівлі президент США цікавився у своїх радників.

Пізніше датські політики відповіли Трампу з приводу можливої купівлі острова. На їхню думку, бажання покупки Гренландії є безумством.

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