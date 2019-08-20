ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Королівська сім'я Данії не виключає можливість продажу Гренландії

Новини » Політика    20.08.2019 - 19:53
Королівська сім'я Данії не виключає можливість продажу Гренландії
Фото: прапор Данії (altinget.dk)

На думку монархів, рішення про продаж повинен приймати жителі острова

Члени датської королівської сім'ї не відкинули ідею продажу Гренландії Сполученим Штатам Америки. Про це повідомляє Newsweek.

Датські монархи вважають, що вирішувати питання про продаж острова повинні самі жителі Гренландії, а пропозицію про покупку є компліментом з боку президента США Дональда Трампом.

"Пропозиції про купівлю - це комплімент для магічної Гренландії. Оскільки тільки бажані території отримують такі. Народ Гренландії має й може вирішувати свою долю", - заявила принцеса Антонія Шаумбург-Ліппе.

Також прокоментував ситуацію з продажем її син принц Маріо Макс Шаумбург-Ліппе.

"Я люблю Гренландію і хочу, щоб дорогі громадяни там були щасливі. Потрібно поважати їх вибір незалежно від того, що вони відчувають і яке приймуть рішення", - сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив бажання придбати у Данії острів Гренландію. Президент США назвав це "великою угодою з нерухомістю".

При цьому повідомлялося, що уряд Данії заявило, що острів не продається. Пізніше з подібною заявою виступила і правітельство Гренландії.

США і Британія швидко просуваються в укладенні торгової угоди, - Трамп У США зацікавлені пропозицію долучитися до нормандського формату
Новини України Сполучені Штати АмерикиДанияГренландия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся