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Гренландія не продається, - прем'єр-міністр Данії

Новини » Політика    19.08.2019 - 05:05
Гренландія не продається, - прем'єр-міністр Данії
Фото: Метте Фредеріксен (evangelicalfocus.com)

Ідея про купівлю Штатами одного з найбільших островів є абсурдною, заявила данський прем'єр

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у відповідь на повідомлення про наміри США придбати Гренландію заявила, що розмови про продаж острова припинені. Про це передає РБК-Україна з посиланням на місцевий телеканал DR.

Прем'єр-міністр 18 серпня прибула в столицю Гренландії - Нуук, де вона зустрінеться з головою національного уряду. Зокрема, вони обговорюють питання майбутнього візиту американського президента Дональда Трампа в Данію, запланованого через два тижні.

"Є багато важливих речей, про які можна поговорити з політиками Гренландії, але пропозиція від США не одна з них", - зазначила Метте Фредерікс.

Вона додала, що дискусія щодо Гренландії є абсурдною.

"Кім Кільсен (прем'р-міністр Гренландії, - ред.) явно дав зрозуміти, що Гренландія не продається, і тому розмова припиняється", - сказала данський прем'єр.

Вона додала, що у Данії є інші питання, які хотілося б обговорити з президентом США. Зокрема, розмова піде про умови співпраці зі США в Арктиці.

"Арктика стає все більш важливою для всього світового співтовариства. Ми хочемо більш тісного співробітництва зі Сполученими Штатами", - додала Фредеріксен.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Білий дім насправді розглядає ідею придбання Гренландії.

У відповідь датські політики висміяли Трампа за його бажання придбати острів. Зокрема, колишній прем'єр-міністр Данії Ларс Лекке Расмуссен взагалі назвав цю інформацію першоквітневим жартом.

Це не перша спроба США купити Гренландію, так як після Другої світової війни президент Гаррі Трумен пропонував Данії за острів 100 млн доларів.

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