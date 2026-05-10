Трамп объявил об освобождении трех поляков и двух молдаван из Беларуси и России

Напомним, недавно в Беларуси во второй раз освободили оппозиционера Николая Статкевича, который отказался эмигрировать. Его политическое преследование продолжается, но мужчина не намерен покидать страну.

В конце 2025 года по договоренности с США режим Лукашенко освободил лауреата Нобелевской премии мира Алеся Бяляцкого, Марию Колесникову, Виктора Бабарико и еще десятки политзаключенных.

Среди освобожденных были и пятеро украинцев. Официальный Минск заявил, что обменял их на раненых российских военных и белорусских наемников, которые воевали на стороне РФ. В Украине это опровергли, отметив, что на территорию страны прибыли 114 человек.