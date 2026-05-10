Трамп объявил об освобождении трех поляков и двух молдаван из Беларуси и России

23:36 10.05.2026 Вс
2 мин
Польский журналист Почобут, которого удерживали в Беларуси теперь на свободе
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

США добились освобождения трех польских и двух молдавских граждан, которые удерживались в Беларуси и России. Об этом заявил президент Дональд Трамп. Среди освобожденных - польский журналист Анджей Почобут, которого удерживали в белорусской тюрьме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа.

Читайте также: Трамп отрицает, что война с Ираном закончена

Как это произошло

По словам Трампа, освобождение стало возможным благодаря усилиям его специального президентского посланника Джона Коула. Президент Польши Кароль Навроцкий лично просил Трампа о помощи во время встречи в прошлом сентябре - в частности по освобождению Почобута.

Трамп поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко за "сотрудничество и дружбу".

Кто такой Почобут

Анджей Почобут - польский журналист и общественный активист, представитель польского меньшинства в Беларуси.

Он был арестован в 2021 году после массовых протестов против Лукашенко и осужден за "разжигание ненависти" и "призывы к действиям против национальной безопасности".

Напомним, недавно в Беларуси во второй раз освободили оппозиционера Николая Статкевича, который отказался эмигрировать. Его политическое преследование продолжается, но мужчина не намерен покидать страну.

В конце 2025 года по договоренности с США режим Лукашенко освободил лауреата Нобелевской премии мира Алеся Бяляцкого, Марию Колесникову, Виктора Бабарико и еще десятки политзаключенных.

Среди освобожденных были и пятеро украинцев. Официальный Минск заявил, что обменял их на раненых российских военных и белорусских наемников, которые воевали на стороне РФ. В Украине это опровергли, отметив, что на территорию страны прибыли 114 человек.

