Главная » Новости » Политика

В Беларуси освободили оппозиционера, который не может покинуть страну: в чем причина

Беларусь, Четверг 19 февраля 2026 20:19
В Беларуси освободили оппозиционера, который не может покинуть страну: в чем причина Фото: белорусский оппозиционер Николай Статкевич (wikimedia.org)
Автор: Антон Корж

В Беларуси уже второй раз освободили политзаключенного, который не может покинуть страну. Речь идет о белорусском оппозиционере Николае Статкевиче.

Как передает РБК-Украина, об этом пишет белорусский правозащитный проект "Вясна".

Статкевича, как сообщила проекту его жена Марина Адамович, освободили еще в сентябре 2025 года. Но он, как оказалось, не может покинуть страну, поскольку пережил инсульт и имеет проблемы с речью.

Статкевич - довольно известный белорусский оппозиционер, который настроен против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко еще с 1990-х годов. В 2010 году был кандидатом в президенты, за что получил шесть лет колонии. Лукашенко досрочно освободил его в 2015 году.

Второй раз Статкевича по вымышленному поводу задержали в мае 2020 года, незадолго до выборов президента. В декабре 2021 года его приговорили к 14 годам тюрьмы за якобы организацию "массовых беспорядков".

11 сентября 2025 года Лукашенко помиловал Статкевича, оппозиционер вышел на свободу.

Освобождение Лукашенко политических заключенных:

Напомним, что 13 декабря 2025 года по договоренности с США Беларусь освободила лауреата Нобелевской премии мира Алеся Бяляцкого, известного оппозиционного политика Марию Колесникову и десятки других политических заключенных.

Среди тех, кого освободили, были 5 украинцев, а также по меньшей мере двое белорусских топопозиционеров - Виктор Бабарико и Мария Колесникова.

При этом у Лукашенко утверждали, что якобы обменяли политзаключенных на раненых российских оккупантов и пленных белорусских наемников, воевавших на стороне РФ. В Украине это опровергли и сообщили, что на украинскую территорию прибыли 114 политзаключенных.

