Трамп оголосив про звільнення трьох поляків і двох молдован з Білорусі та Росії

Нагадаємо, нещодавно в Білорусі вдруге звільнили опозиціонера Миколу Статкевича, який відмовився емігрувати. Його політичне переслідування триває, але чоловік не має наміру залишати країну.

Наприкінці 2025 року за домовленістю зі США режим Лукашенка звільнив лауреата Нобелівської премії миру Алеся Бяляцького, Марію Колеснікову, Віктора Бабарика та ще десятки політв'язнів.

Серед звільнених були й п'ятеро українців. Офіційний Мінськ заявив, що обміняв їх на поранених російських військових та білоруських найманців, які воювали на боці РФ. В Україні це спростували, наголосивши, що на територію країни прибули 114 осіб.