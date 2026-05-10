Трамп оголосив про звільнення трьох поляків і двох молдован з Білорусі та Росії

23:36 10.05.2026 Нд
2 хв
Польський журналіст Почобут, якого утримували в Білорусі тепер на свободі
aimg Катерина Коваль
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

США домоглися звільнення трьох польських і двох молдовських громадян, які утримувалися в Білорусі та Росії. Про це заявив президент Дональд Трамп. Серед звільнених - польський журналіст Анджей Почобут, якого утримували в білоруській в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа.

Як це сталося

За словами Трампа, звільнення стало можливим завдяки зусиллям його спеціального президентського посланця Джона Коула. Президент Польщі Кароль Навроцький особисто просив Трампа про допомогу під час зустрічі минулого вересня - зокрема щодо звільнення Почобута.

Трамп подякував президенту Білорусі Олександру Лукашенку за "співпрацю і дружбу".

Хто такий Почобут

Анджей Почобут - польський журналіст і громадський активіст, представник польської меншини в Білорусі.

Він був заарештований у 2021 році після масових протестів проти Лукашенка і засуджений за "розпалювання ненависті" та "заклики до дій проти національної безпеки".

Нагадаємо, нещодавно в Білорусі вдруге звільнили опозиціонера Миколу Статкевича, який відмовився емігрувати. Його політичне переслідування триває, але чоловік не має наміру залишати країну.

Наприкінці 2025 року за домовленістю зі США режим Лукашенка звільнив лауреата Нобелівської премії миру Алеся Бяляцького, Марію Колеснікову, Віктора Бабарика та ще десятки політв'язнів.

Серед звільнених були й п'ятеро українців. Офіційний Мінськ заявив, що обміняв їх на поранених російських військових та білоруських найманців, які воювали на боці РФ. В Україні це спростували, наголосивши, що на територію країни прибули 114 осіб.

