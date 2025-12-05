Трамп объявит о создании нового правительства в Газе: СМИ узнали дату

Президент США Дональд Трамп готовится объявить второй этап плана урегулирования для сектора Газа и представить новую структуру управления анклавом. Соответствующие инициативы могут быть объявлены до Рождества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Как пишет издание со ссылкой на несколько источников, которые непосредственно задействованы в процессе, один из ключевых элементов первой фазы соглашения - освобождение террористами всех заложников, живых и убитых - практически завершено.

Израильская делегация встретилась в четверг с катарскими и египетскими посредниками, чтобы обсудить возвращение останков последнего заложника Рана Гвили, который удерживается в секторе Газа.

По данным издания, администрация Трампа хочет перейти ко второй фазе мирного процесса в Газе, чтобы избежать возвращения к войне.

Как отмечает Axios, после объявления режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС 11 октября в результате израильских ударов погибли 366 палестинцев, а после нападений ХАМАС - несколько израильских солдат.

Вторая фаза соглашения предусматривает вывод Израилем большей части войск из сектора Газа, размещение в эксклаве Международных стабилизационных сил (МСС) и начало работы новой структуры управления, в том числе совета мира под руководством Трампа.

В рамках предложенной структуры будет создан международный исполнительный совет, под руководством которого будет действовать "палестинское технократическое правительство" из не связанных с ХАМАС 12-15 человек с управленческим и бизнес-опытом.

До конца месяца, как ожидается, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху встретится с Дональдом Трампом, чтобы обсудить следующую фазу соглашения по Газе.