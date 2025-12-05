ua en ru
Пт, 05 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп объявит о создании нового правительства в Газе: СМИ узнали дату

Пятница 05 декабря 2025 08:51
UA EN RU
Трамп объявит о создании нового правительства в Газе: СМИ узнали дату Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп готовится объявить второй этап плана урегулирования для сектора Газа и представить новую структуру управления анклавом. Соответствующие инициативы могут быть объявлены до Рождества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как пишет издание со ссылкой на несколько источников, которые непосредственно задействованы в процессе, один из ключевых элементов первой фазы соглашения - освобождение террористами всех заложников, живых и убитых - практически завершено.

Израильская делегация встретилась в четверг с катарскими и египетскими посредниками, чтобы обсудить возвращение останков последнего заложника Рана Гвили, который удерживается в секторе Газа.

По данным издания, администрация Трампа хочет перейти ко второй фазе мирного процесса в Газе, чтобы избежать возвращения к войне.

Как отмечает Axios, после объявления режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС 11 октября в результате израильских ударов погибли 366 палестинцев, а после нападений ХАМАС - несколько израильских солдат.

Вторая фаза соглашения предусматривает вывод Израилем большей части войск из сектора Газа, размещение в эксклаве Международных стабилизационных сил (МСС) и начало работы новой структуры управления, в том числе совета мира под руководством Трампа.

В рамках предложенной структуры будет создан международный исполнительный совет, под руководством которого будет действовать "палестинское технократическое правительство" из не связанных с ХАМАС 12-15 человек с управленческим и бизнес-опытом.

До конца месяца, как ожидается, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху встретится с Дональдом Трампом, чтобы обсудить следующую фазу соглашения по Газе.

Мирное соглашение между Израилем и ХАМАС

Напомним, 8 октября Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС после переговоров в Египте согласились на первый этап предложенного им мирного плана.

Через два дня режим прекращения огня вступил в силу. Израиль отвел войска в буферную зону вокруг Газы, а палестинцы начали возвращаться в свои дома.

13 октября лидеры США, Египта и Турции в Шарм-эль-Шейхе подписали соглашение о завершении войны в Газе, выступив посредниками между Израилем и ХАМАС.

Согласно договоренностям, группировка ХАМАС обязалась освободить всех заложников, удерживаемых с 2023 года, а также передать Израилю тела погибших пленных.

Тем временем боевики ХАМАС неоднократно нарушали договоренности о прекращении огня в Секторе Газа, что вызвало новое обострение и поставило под сомнение дальнейшее соблюдение перемирия.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль Дональд Трамп Сектор Газа
Новости
ВСУ уничтожили российский самолет, а потери живой силы оккупантов - более 1200, - Генштаб
ВСУ уничтожили российский самолет, а потери живой силы оккупантов - более 1200, - Генштаб
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне