Трамп уверен, что война в Секторе Газа окончена

Понедельник 13 октября 2025 04:55
UA EN RU
Трамп уверен, что война в Секторе Газа окончена Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что война в Секторе Газа окончена, и сделка о прекращении огня между Израилем и ХАМАС будет соблюдаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я думаю, что да, я думаю, что оно будет соблюдаться... Войны окончена. Война окончена, вы понимаете?", - сказал Трамп журналистам.

Он добавил, что есть много причин, по которым он верит, что сделка сохранится. В том числе по причине того, что люди "устали" от конфликта.

"Думаю, люди от этого устали. Это продолжалось века, да, не только недавно. Это продолжалось веками... Да, прекращение огня будет соблюдаться", - заявил лидер США.

Кроме того, Трамп продолжил хватить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он отметил, что тот является премьером военного времени и проделал "очень хорошую работу".

"У меня с ним были некоторые разногласия, но они быстро уладились. Но, на мой взгляд, он проделал отличную работу. Думаю, он был правильным человеком в тот момент", - сказал Трамп, отвечая на вопрос репортера, взял ли Нетаньяху какие-либо обязательства перед ним лично по поводу перехода к следующему этапу мирной сделки между Израилем и ХАМАС.

Визит Трампа на Ближний Восток

Напомним, что в ночь на 13 октября (по киевскому времени) президент США Дональд Трамп уже вылетел на Ближний Восток.

Известно, что он сегодня в понедельник, 13 числа, выступит перед израильским законодательным органом, Кнесетом. Выступление запланировано на 11:00 по местному времени - меньше чем через 2 часа после его прибытия в Тель-Авив.

Кроме того, Трамп будет в Египте, чтобы принять участие в мирной церемонии по Газе.

Добавим, что накануне, в начале месяца США разработали новый план мирного урегулирования ситуации между Израилем и ХАМАС. Документ состоит из 20 пунктов.

Уже 8 октября Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана, а уже 10 числа, между сторонами начался режим прекращения огня. Израиль уже начал отвод войск, и сегодня утром ожидается обмен пленными.

Подробный разбор, как Трамп заставил ХАМАС и Израиль договорится, и что будет дальше - читайте в материале РБК-Украина.

