Нападение ХАМАС и немедленный ответ Нетаньяху: перемирие в Газе оказалось на грани срыва

Боевики ХАМАС продолжают нарушать перемирие в Секторе Газа, что привело к очередному обострению ситуации. Перемирие теперь под вопросом.

Более детально о том, что происходит палестинском анклаве, - в материале РБК-Украина ниже.

ХАМАС не отдает тела заложников

Сегодня, 28 октября, выяснилось, что боевики ХАМАС намеренно отказываются передавать Израилю тела погибших заложников и, более того, пытаются схитрить.

В частности, как выяснила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС передали Израилю гроб с частичными останками Офира Царфати - заложника, тело которого было найдено израильскими военными еще в начале декабря 2023 года.

Фото: в Секторе Газа ищут тела погибших заложников (reuters.com)

Они разыграли сцену для представителей Красного Креста с "обнаружением" останков заложника в Газе 27 октября.

"Вопреки утверждениям ХАМАС о трудностях в поиске тел погибших заложников, вчера боевики организации были засняты, когда выносили останки из заранее подготовленного здания и закапывали их неподалеку. Вскоре после этого террористическая организация ХАМАС вызвала представителей Красного Креста и инсценировала ложное “обнаружение” тела погибшего заложника", - сказано в сообщении ЦАХАЛ.

В Армии обороны Израиля подчеркнули, что таким образом боевики хотят сделать вид, будто они ищут тела погибших заложников, при этом удерживая их останки.

Важно отметить, что выдача Израилю тел погибших заложников является одним из условий мирного плана президента США Дональда Трампа, на который согласились как израильские чиновники, так и представители ХАМАС.

Нарушение перемирия

Но это только одна из причин обострения конфликта между Израилем и ХАМАС.

Сегодня, 28 октября, боевики обстреляли израильских солдат, которые дислоцируются на юге Сектора Газа. Военные ЦАХАЛ открыли ответный огонь.

Иллюстративное фото: ХАМАС нарушает перемирие (Getty Images)

Палестинские СМИ также написали о том, что позже по южной части Сектора Газа ударила израильская артиллерия.

На прошлой неделе в том же районе, недалеко от Рафаха, в результате атаки погибли двое израильских солдат.

Приказ Нетаньяху

На фоне таких действий ХАМАСа израильские чиновники провели совещание. В ходе обсуждений премьер Биньямин Нетаньяху приказал "нанести немедленные и мощные удары по Сектору Газа".

Иллюстративное фото: премьер Израиля Биньямин Нетаньяху требует ответить на провокации ХАМАС (Getty Images)

В свою очередь министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ХАМАС "заплатит высокую цену" за нападение на солдат Армии обороны Израиля, а также за нарушение соглашения, по которому террористическая организация должна была вернуть тела погибших заложников.

"Атака террористической организации ХАМАС на израильских солдат в Газе сегодня - это грубое пересечение красной линии, на которое Армия обороны Израиля ответит с большой силой", - подчеркнул он.

Министр заверил, что ХАМАС ответит за "нападение на израильских солдат, и за нарушение договора о возвращении тел погибших заложников".

В СМИ уже появилась информация о том, что Израиль обстрелял Газу. По неподтвержденным данным, было зафиксировано как минимум три авиаудара по городу.

При этом ХАМАС после заявлений Нетаньяху отказался от планов передать Израилю останки еще одного заложника.