Трамп пояснив заклики до розслідування справи Байдена боротьбою з корупцією

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

На думку Трампа, такі заклики не мають ніякого відношення до політичної боротьби в США

Президент США Дональд Трамп назвав заклики влади іноземних держав до розслідування справи щодо Джо Байдена, що стало причиною початку процедури імпічменту, боротьбою з корупцією. Про це він написав у своєму Twitter.

За словами Трампа, такі звернення до іноземним лідерам не мають ніякого відношення до політичної боротьби в США.

"Як у президента у мене є обов'язок покінчити з корупцією, навіть якщо це означає, що потрібно звернутися за допомогою до іноземній державі або державам. Так робиться завжди. Це ніякого відношення не має до політики чи політичної кампанії щодо Байденов. Мова йде про їхню причетність до корупції", - написав Трамп.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп закликав Китай розслідувати справу стосовно Байдена. За його словами, те, що сталося в Китаї, приблизно так само погано, як і те, що сталося в Україні.

Також повідомлялося, що під час телефонної розмови Трамп з Сі Цзіньпін обговорював політичні перспективи головного конкурента на президентських виборах у США Байдена, а також іншого кандидата від демократів - Елізабет Уоррен.

Нагадаємо, можливий тиск з боку Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського послужило початком процесу розслідування імпічменту президента США наприкінці вересня.