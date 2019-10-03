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У Китаї відреагували на пропозицію Трампа почати розслідування за Байдену

Новини » В світі    03.10.2019 - 22:08
У Китаї відреагували на пропозицію Трампа почати розслідування за Байдену
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Китайський дипломат сумнівається, що влада сприятиме в цьому розслідуванні

У Китаї відреагували на заклик президента США Дональда Трампа, що китайська влада повинна почати розслідування по колишньому віце-президентові Америки Джо Байдену. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Китайський дипломат припустив, що Китай навряд чи буде зацікавлений у розслідуванні проти Байдена, як закликав сьогодні Трамп.

"Ми не хочемо втручатися в американську політику", - сказав дипломат.

Він також назвав ситуацію навколо заяви Трампа "досить хаотичною" і припустив, що китайська влада все ще працює над офіційною відповіддю.

Дипломат також зазначив, що дізнався про прохання Трампа зі ЗМІ.

Нагадаємо, раніше Трамп у спілкуванні з журналістами заявив, що Китай повинен почати розслідування Байдену, "тому що те, що сталося в Китаї, приблизно так само погано, як і те, що сталося в Україні".

Зазначимо, раніше президенту США оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена, головного опонента Трампа на президентських виборах 2020 року.

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