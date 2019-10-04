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Трамп объяснил призывы к расследованию дела Байдена борьбой с коррупцией

Новости » В мире    04.10.2019 - 16:15
Трамп объяснил призывы к расследованию дела Байдена борьбой с коррупцией
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

По мнению Трампа, такие призывы не имеют никакого отношения к политической борьбе в США

Президент США Дональд Трамп назвал призывы властей иностранных государств к расследованию дела в отношении Джо Байдена, что стало причиной начала процедуры импичмента, борьбой с коррупцией. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Трампа, такие обращения к иностранным лидерам не имеют никакого отношения к политической борьбе в США.

"Как у президента у меня есть обязанность покончить с коррупцией, даже если это означает, что нужно обратиться за помощью к иностранному государству или государствам. Так делается всегда. Это никакого отношения не имеет к политике или политической кампании в отношении Байденов. Речь идет об их причастности к коррупции", - написал Трамп.

Трамп объяснил призывы к расследованию дела Байдена борьбой с коррупцией

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп призвал Китай расследовать дело в отношении Байдена. По его словам, то, что произошло в Китае, примерно так же плохо, как и то, что произошло в Украине.

Также сообщалось, что во время телефонного разговора Трамп с Си Цзиньпин обсуждал политические перспективы главного конкурента на президентских выборах в США Байдена, а также другого кандидата от демократов - Элизабет Уоррен.

Напомним, возможное давление со стороны Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского послужило началом процесса расследования импичмента президента США в конце сентября.

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