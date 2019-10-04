Трамп обговорював Байдена з лідером Китаю, - CNN

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/whitehouse)

Стенограма розмови президентів США та Китаю була засекречена

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп у телефонній розмові з лідером Китаю Сі Цзіньпіном обговорювали колишнього віце-президента Джо Байдена. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомили джерела, Трамп та Сі Цзіньпін в ході телефонної розмови обговорювали політичні перспективи головного конкурента на президентських виборах в США Байдена, а також іншого кандидата від демократів - Елізабет Уоррен.

Зазначається, що стенограма телефонної ромови лідерів держав була засекречена, а зараз вона міститься у спеціальній системі для зберігання секретної інформації. В цій же системі зберігалася стенограма розмови Трампа з Зеленським.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп у спілкуванні з журналістами заявив, що Китай повинен почати розслідування щодо колишнього віце-президента США Байдена.

Також РБК-Україна писало, що в Китаї відреагували на заклик американського президента почати розслідування щодо Байдена. Представник Китаю заявив, що Пекін навряд чи зацікавлений у розслідуванні проти Байдена. Він додав, що Китай не хоче втручатися у внутрішні справи США.