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Зеленському обіцяли візит в США в обмін на розслідування щодо Байдена

Новини » Політика    04.10.2019 - 13:52
Зеленському обіцяли візит в США в обмін на розслідування щодо Байдена
Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (president.gov.ua)

Волкер обговорював з Єрмаком візит Зеленського в США

Американські високопоставлені дипломати пропонували українському президенту Володимиру Зеленському візит до Вашингтону в обмін на обіцянку відновити розслідування проти колишнього віце-президента США Джо Байдена та його сина Хантера. Про це йдеться в листуванні екс-спецпредставника Держдепу Курта Волкера, передає Associated Press.

Як повідомляється, опубліковане листування свідчить про те, що Волкер у розмові з помічником українського президента Андрієм Єрмаком обіцяв, що Зеленський отримає офіційне запрошення до Вашингтону в обмін на розслідування проти Байдена.

"Отримав відповідь із Білого дому: якщо президент З. переконає Трампа, що проведе розслідування і "дізнається, що насправді відбувалося в 2016 році", ми призначимо дату візиту до Вашингтона", - написав Волкер в день телефонної розмови президентів.

Через день Єрмак відповів колишньому спецпредставнику США, що "телефонна розмова пройшла добре". Після чого він запропонував декілька дат у вересні, коли Трамп та Зеленський могли б зустрітися.

Зазначається, що угода Волкера та Єрмака провалилася, коли помічник Зеленського не зміг зробити заяву про початок розслідування проти Байдена.

Крім того, у своєму виступі перед Палатою представників США Волкер розповів, що багато співробітників Держепартаменту були також стурбовані зусиллями Білого дому пов'язати військову допомогу Україну з розслідуванням проти Байдена.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американські дипломати працювали над заявою для нового президента країни Володимира Зеленського, яка зобов'язала б Україну проводити розслідування по справі проти колишнього віце-президента США Джо Байдена.

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Новини України Володимир ЗеленськийДональд ТрампКурт Волкер
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