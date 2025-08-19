Зеленский допустил возможность "пропорционального обмена" территориями, - WSJ
Президент Владимир Зеленский во время переговоров с лидером США Дональдом Трампом не отверг идею возможного обмена территориями. Но подчеркнул, что подобные решения не могут приниматься без учета позиции украинского народа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.
Во время визита в Вашингтон Зеленский обсуждал с Трампом возможные сценарии мирного урегулирования войны. Украинский лидер не исключил, что вопрос территориальных обменов может появиться на повестке дня.
Вместе с тем Зеленский отметил, что реализация подобных договоренностей чрезвычайно сложная. Во-первых, это потребует переселения большого количества людей из зоны конфликта. Во-вторых, Конституция Украины прямо запрещает отдавать территории другому государству, что делает процесс юридически невозможным без внесения изменений через референдум.
"Несмотря на это, президент отметил, что может рассмотреть лишь вариант так называемых "пропорциональных обменов", но без четкой конкретики. При этом он подчеркнул, что никакие решения по украинским территориям не могут приниматься кулуарно - окончательное слово должно оставаться за гражданами Украины", - пишет издание.
Напомним, 18 августа Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где в Белом доме встретился с Дональдом Трампом. Позже к переговорам присоединились и лидеры европейских государств.
После разговора Трамп заявил, что позвонил Владимиру Путину. По его словам, уже начат процесс подготовки встречи между Зеленским и Путиным. Американский президент анонсировал, что после этого двустороннего разговора планируется и трехсторонний саммит.
В Москве тем временем заявили, что изучат "возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах".
По словам Зеленского, РФ выразила заинтересованность сначала провести двусторонние переговоры, а уже после этого снова сесть за стол переговоров с участием Трампа.
Между тем госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что для достижения мира обе стороны - и Украина, и Россия - будут вынуждены пойти на компромиссы. Он добавил, что ни одна страна не сможет быть полностью удовлетворена результатами соглашения.