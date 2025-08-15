Трамп обсудит "обмен территориями" на встрече с Путиным, но решение - за Украиной

Президент США Дональд Трамп хочет обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным потенциальный "обмен территориями" между Украиной и РФ.

Как передает РБК-Украина , об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

"Они будут обсуждаться, но я должен позволить Украине принять это решение. И я думаю, они примут правильное решение", - ответил американский лидер.

У Трампа во время полета на Аляску спросили, будет ли он обсуждать с Путиным "обмены территориями".

"Обмен территориями"

Напомним, президент США Дональд Трамп уже несколько раз заявлял о том, что он планирует организовать "обмен территориями" между Украиной и Россией.

При этом Axios со ссылкой на источники писало, что американский лидер считает "обмен территориями" необходимой частью сделки для завершения войны РФ против Украины.

Ранее The Wall Street Journal писало, что Путин требует вывода украинских защитников из Донецкой области для прекращения огня.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что он не будет выводить украинских защитников из Донбасса.

Также глава государства обращал внимание, что "обмен территорий" - это очень сложный вопрос, который нужно рассматривать вместе с гарантиями безопасности для Украины.

В свою очередь спикер Рады Руслан Стефанчук заявлял, что "обмен территориями" запрещен как украинским законодательством, так и Конституцией.