Трамп обговорить "обмін територіями" на зустрічі з Путіним, але рішення - за Україною

Президент США Дональд Трамп хоче обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним потенційний "обмін територіями" між Україною і РФ.

Як передає РБК-Україна , про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

"Вони будуть обговорюватися, але я повинен дозволити Україні ухвалити це рішення. І я думаю, вони ухвалять правильне рішення", - відповів американський лідер.

У Трампа під час польоту на Аляску запитали, чи буде він обговорювати з Путіним "обміни територіями".

"Обмін територіями"

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп уже кілька разів заявляв про те, що він планує організувати "обмін територіями" між Україною і Росією.

При цьому Axios із посиланням на джерела писало, що американський лідер вважає "обмін територіями" необхідною частиною угоди для завершення війни РФ проти України.

Раніше The Wall Street Journal писало, що Путін вимагає виведення українських захисників з Донецької області для припинення вогню.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський наголошував, що він не буде виводити українських захисників із Донбасу.

Також глава держави звертав увагу, що "обмін територій" - це дуже складне питання, яке потрібно розглядати разом із гарантіями безпеки для України.

Зі свого боку спікер Ради Руслан Стефанчук заявляв, що "обмін територіями" заборонений як українським законодавством, так і Конституцією.