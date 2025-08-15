ua en ru
Пт, 15 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп обговорить "обмін територіями" на зустрічі з Путіним, але рішення - за Україною

П'ятниця 15 серпня 2025 15:48
UA EN RU
Трамп обговорить "обмін територіями" на зустрічі з Путіним, але рішення - за Україною Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп хоче обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним потенційний "обмін територіями" між Україною і РФ.

Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

У Трампа під час польоту на Аляску запитали, чи буде він обговорювати з Путіним "обміни територіями".

"Вони будуть обговорюватися, але я повинен дозволити Україні ухвалити це рішення. І я думаю, вони ухвалять правильне рішення", - відповів американський лідер.

"Обмін територіями"

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп уже кілька разів заявляв про те, що він планує організувати "обмін територіями" між Україною і Росією.

При цьому Axios із посиланням на джерела писало, що американський лідер вважає "обмін територіями" необхідною частиною угоди для завершення війни РФ проти України.

Раніше The Wall Street Journal писало, що Путін вимагає виведення українських захисників з Донецької області для припинення вогню.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський наголошував, що він не буде виводити українських захисників із Донбасу.

Також глава держави звертав увагу, що "обмін територій" - це дуже складне питання, яке потрібно розглядати разом із гарантіями безпеки для України.

Зі свого боку спікер Ради Руслан Стефанчук заявляв, що "обмін територіями" заборонений як українським законодавством, так і Конституцією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Дональд Трамп Мирні переговори Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини
Білий дім назвав склад делегації на зустрічі Трампа та Путіна, - Sky News
Білий дім назвав склад делегації на зустрічі Трампа та Путіна, - Sky News
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія