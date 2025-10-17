RU

Трамп обсудит с Зеленским потенциальную встречу с Путиным, - Белый дом

Фото: президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром планирует обсудить возможность переговоров Киева и Москвы на уровне лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Журналисты спросили у Ливитт, упомянул ли Путин в разговоре с Трампом, что нужно, чтобы он наконец согласился на встречу с Зеленским. 

"Я не хочу вдаваться в это, но, как я уже сказал, президент и президент Путин обсудили встречу в Будапеште, и президент Трамп поговорит об этой возможности с президентом Зеленским, когда тот будет здесь, в Белом доме", - ответила пресс-секретарь Белого дома. 

Стоит заметить, что Зеленский уже неоднократно заявлял о том, что он готов ко встрече с Путиным. Препятствует таким переговорам только глава Кремля. 

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский еще вчера, 16 октября, прибыл в Вашингтон.

В частности, глава украинского государства уже встретился с представителями американской оборонной компании Lockheed Martin. Темой переговоров стала возможность усиления украинской противовоздушной обороны, а также поставки истребителей F-16 и ракет к ним.

Уже сегодня, 17 октября, вечером Зеленский встретится в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

По словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, главной темой станет расширение списка оружия, которое США готовы передать Украине. В частности, речь о дальнобойных ракет Tomahawk.

