Трамп обговорить із Зеленським потенційну зустріч з Путіним, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром планує обговорити можливість переговорів Києва і Москви на рівні лідерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Керолайн Лівітт.
Журналісти запитали у Лівітт, чи згадав Путін у розмові з Трампом, що потрібно, аби він нарешті погодився на зустріч із Зеленським.
"Я не хочу вдаватися в це, але, як я вже сказав, президент і президент Путін обговорили зустріч у Будапешті, і президент Трамп поговорить про цю можливість із президентом Зеленським, коли той буде тут, у Білому домі", - відповіла прессекретарка Білого дому.
Варто зауважити, що Зеленський уже неодноразово заявляв про те, що він готовий до зустрічі з Путіним. Перешкоджає таким переговорам тільки голова Кремля.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ще вчора, 16 жовтня, прибув до Вашингтона.
Зокрема, глава української держави вже зустрівся з представниками американської оборонної компанії Lockheed Martin. Темою переговорів стала можливість посилення української протиповітряної оборони, а також постачання винищувачів F-16 і ракет до них.
Уже сьогодні, 17 жовтня, ввечері Зеленський зустрінеться в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом.
За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, головною темою стане розширення списку зброї, яку США готові передати Україні. Зокрема, йдеться про далекобійні ракети Tomahawk.