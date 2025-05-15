Зеленский определит следующие шаги по переговорам после встречи с Эрдоганом, - источник
Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая в Турции сначала встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. После этого будут приниматься решения о следующих шагах по переговорам с РФ.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
Как отмечает источник, первая встреча президента Украины Владимира Зеленского в Турции состоится около 13:00 с Эрдоганом.
"Там все будет решаться, какие шаги дальше, не раньше", - сказал собеседник.
Стоит отметить, что сегодня утром россияне в сети распространили фейк, что якобы переговоры РФ и Украины в Стамбуле начнутся в 10:00. Однако руководитель ЦПД Андрей Коваленко опроверг это.
По его словам, такое время не было запланировано. Он не исключил, что россияне хотят манипулировать темой переговоров с Украиной, распространяя нарратив, что якобы "переговоры нужны всем, кроме Украины".
Переговоры Украины и РФ в Турции
Сегодня, 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский приедет в Турцию, ожидая встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Как ранее заявлял Зеленский, он сначала встретится с президентом Турции Эрдоганом в Анкаре, а затем будет ждать Путина. Президент Украины отмечал, что готов прилететь в Стамбул на переговоры, если там будет диктатор.
Напомним, на прошлой неделе Путин предложил возобновить прямые переговоры Украины и РФ с 15 мая в Стамбуле. Он проигнорировал ультиматум Украины и Европы о прекращении огня.
Зеленский согласился на встречу в Турции, но исключительно с Путиным. Он отмечал, что не будет встретиться с кремлевскими посланниками.
До последнего момента оставалось неизвестно, приедет ли сам российский диктатор. Поздно вечером 14 мая в Кремле обнародовали состав российской делегации: ее возглавит помощник Путина Владимир Мединский, который уже участвовал в переговорах с Украиной в 2022 году. Присутствие самого диктатора не предусмотрено.
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