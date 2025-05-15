Зеленский определит следующие шаги по переговорам после встречи с Эрдоганом, - источник

Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая в Турции сначала встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. После этого будут приниматься решения о следующих шагах по переговорам с РФ.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

Как отмечает источник, первая встреча президента Украины Владимира Зеленского в Турции состоится около 13:00 с Эрдоганом. "Там все будет решаться, какие шаги дальше, не раньше", - сказал собеседник. Стоит отметить, что сегодня утром россияне в сети распространили фейк, что якобы переговоры РФ и Украины в Стамбуле начнутся в 10:00. Однако руководитель ЦПД Андрей Коваленко опроверг это. По его словам, такое время не было запланировано. Он не исключил, что россияне хотят манипулировать темой переговоров с Украиной, распространяя нарратив, что якобы "переговоры нужны всем, кроме Украины".