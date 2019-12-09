Трамп незадоволений тим, як ЗМІ писали про його візит на саміт НАТО

Президент США Дональд Трамп розкритикував американські ЗМІ черезте, як вони висвітлювали його дії на саміті НАТО 3-4 грудня. Про це він написав у мережі Тwitter.

За словами Трампа, він не очікував такого ставлення ЗМІ після того, як змусив країни НАТО збільшити внески в бюджет Альянсу.

"Я змусив країни НАТО платити на 530 мільярдів доларів більше щорічно, а США менше, і повернувся додому до медіа з фейковими новинами, що знущалися з мене. Не думав, що це можливо!", - написав Трамп.

Нагадаємо, під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель на саміті НАТО в Лондоні 4 грудня Трамп заявив про необхідність збільшення оборонних витрат з німецької сторони. За його словами, якщо Німеччина не збільшить витрати, США доведеться ввести санкції.

За підсумками зустрічі в Лондоні, яка проходила з нагоди 70-річчя створення Альянсу, НАТО назвало головні загрози безпеки. У спільній декларації членів НАТО від 4 грудня визначені дві загрози - це агресивна діяльність Росії та міжнародний тероризм. Саміт також затвердив рішення про визнання космосу сферою операційної діяльності альянсу.

Раніше РБК-Україна писало, що США оголосили про скорочення розміру внеску в бюджет НАТО до 16%. За словами генерального секретаря Альянсу Йенса Столтенберга, в НАТО погодилися з новою формулою розподілу витрат, за якого США будуть платити менше, а Німеччина більше попередньої суми. За новою формулою витрати Вашингтона і Берліна становитимуть близько 16%.