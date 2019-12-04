Агресія Росії і міжнародний тероризм: у НАТО назвали головні загрози

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Альянс оприлюднив заяву за підсумками лондонської зустрічі

НАТО назвало головні загрози безпеки за підсумками зустрічі в Лондоні, що проходила з нагоди 70-річчя створення альянсу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.

Так, у спільній декларації членів НАТО від 4 грудня визначені дві загрози - це агресивна діяльність Росії та міжнародний тероризм.

"Ми стикаємося з різними загрозами та викликами, що виходять зі всіх стратегічних напрямів. Агресивні дії Росії становлять загрозу для євроатлантичної безпеки; тероризм у всіх його формах і проявах залишається постійною загрозою для всіх нас. Державні та недержавні суб'єкти оскаржують заснований на правилах міжнародний порядок. Нестабільність за межами наших кордонів також сприяє нелегальній міграції. Ми стикаємося з кібер - і гібридними погрозами", - йдеться в декларації.

Зазначимо, що саміт також затвердив рішення про визнання космосу сферою операційної діяльності альянсу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАТО допоможе країнам Балтії та Польщі в разі нападу Росії. За словами глави альянсу Йенса Столтенберга, НАТО подає Москві "сильний сигнал", коли дислокує в Польщі та країнах Балтії своїх військовослужбовців. Він додав, що Альянс готовий захистити ці країни в разі нападу з боку Росії.

Також РБК-Україна писало, що Україна заплатить НАТО 850 тис. євро за приміщення в штаб-квартирі альянсу.