Трамп недоволен тем, как СМИ писали о его визите на саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ из-за того, как они освещали его действия на саммите НАТО 3-4 декабря. Об этом он написал в сети Тwitter.

По словам Трампа, он не ожидал такого отношения СМИ после того, как заставил страны НАТО увеличить взносы в бюджет Альянса.

"Я заставил страны НАТО платить на $530 миллиардов больше ежегодно, а США меньше, и вернулся домой к медиа с фейковыми новостями, которые издевались надо мной. Не думал, что это возможно!", - написал Трамп.

Напомним, во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель на саммите НАТО в Лондоне 4 декабря Трамп заявил о необходимости увеличения оборонных расходов с немецкой стороны. По его словам, если Германия не увеличит расходы, США придется ввести санкции.

По итогам встречи в Лондоне, которая проходила по случаю 70-летия создания Альянса, НАТО назвало главные угрозы безопасности. В совместной декларации членов НАТО от 4 декабря определены две угрозы - это агрессивная деятельность России и международный терроризм. Саммит также утвердил решение о признании космоса сферой операционной деятельности альянса.

Ранее РБК-Украина писало, что США объявили о сокращении размера взноса в бюджет НАТО до 16%. По словам генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, в НАТО согласились с новой формулой распределения расходов, по которой США будут платить меньше, а Германия больше предыдущей суммы. По новой формуле затраты Вашингтона и Берлина будут составлять около 16%.