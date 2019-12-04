Трамп пригрозив Німеччині санкціями через низькі оборонні витрати

Фото: Дональд Трамп та Ангела Меркель (flickr.com/whitehouse)

Трамп вважає, що Берлін повинен збільшити оборонні витрати

Президент Сполучених Штатів Америки заявив, що Німеччина повинна збільшити свої оборонні витрати, або ж Вашингтон буде змушений ввести проти неї торгові санкції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Так, напередодні двосторонньої зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель американський президент закликав Берлін збільшити свої оборонні витрати, щоб уникнути торгових санкцій.

"Вони повинні (збільшити витрати - ред.). Інакше, якщо вони цього не хочуть, мені доведеться щось робити з торгівлею", - заявив Трамп.

Така заява президента США була зроблена на фоні конфлікту між Вашингтоном та Євросоюзом через внески в спільний бюджет НАТО. Трамп вважає, що внески США є завеликими, а Німеччина вносить до спільного бюджету замало.

Нагадаємо, раніше США оголосили про скорочення розміру внеску в бюджет НАТО до 16%. Скорочення витрат підтвердив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він пояснив, що в НАТО погодилися з новою формулою розподілу витрат, за якою США платитимуть менше, а Німеччина більше попередньої суми. За новою формулою витрати Вашингтона та Берліна складатимуть близько 16%.

Крім того, віце-президент США Майк Пенс заявив, що Трамп використовує підвищення тарифів на товари в якості важеля тиску при укладанні торговельних угод з Китаєм, Францією та іншими європейськими країнами. Пенс зазначив, що у такий спосіб Трамп хоче досягти вільної торгівлі.