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НАТО допоможе країнам Балтії та Польщі в разі нападу Росії

Новини » Політика     04.12.2019 - 08:55
НАТО допоможе країнам Балтії та Польщі в разі нападу Росії
Фото: Єнс Столтенберг (president.gov.ua)

У НАТО не хочуть допустити українського сценарію в інших країнах

НАТО надасть військову допомогу Польщі та країнам Балтії, якщо на них нападе Російська Федерація. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita.

За словами Столтенберга, НАТО подає Москві "сильний сигнал" дислокувавши у Польщі та країнах Балтії своїх військовослужбовців. Він додав, що Альянс готовий захистити ці країни в разі нападу з боку РФ.

"Якщо на Польщу і країни Балтії буде здійснено напад, на нього відповість весь Альянс", - наголосив він.

Столтенберг додав, що у НАТО не розлядають Росію як ворога, але не хочуть повторення українського сценарію в будь-якій іншій країні.

"Однак ми повинні бути впевнені, що в одній з країн НАТО не повториться того, що сталося в Україні, - збройного вторгнення Росії в сусідню країну", - заявив генсек НАТО.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Росія напала на Грузію та Україну через нерішучість НАТО. Він наголосив, що у НАТО допустили велику помилку на саміті в Бухаресті, коли відтермінували вступ України і Грузії в Альянс.

Також, за словами Пристайка, Україна здатна самостійно захищати свої території, а зараз вона захищає східний фланг НАТО від російської агресії.

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