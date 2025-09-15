В Китае сделали заявление после критики США относительно сотрудничества с Россией

В Пекине назвали законным сотрудничество между Китаем и Россией и не направленное против третьих стран. В КНР призвали другие государства не вмешиваться.

Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Times.