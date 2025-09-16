ua en ru
Китай подтвердил консенсус с США на счет сделки по TikTok

Вторник 16 сентября 2025 09:16
Китай подтвердил консенсус с США на счет сделки по TikTok Фото: Китай предостерег США от давления на компании (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Представитель Китая по международной торговле Ли Ченган подтвердил, что КНР и США достигли базового рамочного согласия в вопросах по TikTok, впрочем, выразил Вашингтону недовольство из-за так называемого "подавления" китайских компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Ченган отметил, что споры между двумя экономическими гигантами являются нормальным явлением, но предупредил США о недопустимости дальнейшего "подавления" китайских компаний.

"Мы хотели бы подчеркнуть, что результаты торгово-экономических переговоров были достигнуты с трудом и американская сторона не должна, с одной стороны, просить Китай учесть ее озабоченность, а с другой стороны, продолжать подавлять китайские компании", - заявил представитель КНР.

Напомним, накануне в США подтвердили, что наработали с КНР основу для соглашения по TikTok и лидеры стран закроют этот вопрос на переговорах, запланированных на 19 сентября.

Также президент США Дональд Трамп в соцсети Truth выложил пост, в котором отметил, что на переговорах в Мадриде было достигнуто взаимопонимание с КНР по соглашению по TikTok.

TikTok в США

Рамочное соглашение является прорывом в длительном споре относительно собственности TikTok, который вызвал беспокойство Вашингтона по поводу национальной безопасности китайской материнской компании ByteDance.

В апреле 2024 года тогдашний президент США Джо Байден подписал закон, который дал ByteDance девять месяцев на продажу платформы покупателю, одобренному США, или же компания столкнулась бы с полным запретом. Однако Трамп неоднократно откладывал этот запрет.

По оценкам, в США на платформе зарегистрировано более 135 миллионов активных пользователей, включая Белый дом, который в августе запустил собственный официальный аккаунт, несмотря на то, что правительственным устройствам все еще запрещено использовать приложение согласно федеральному закону.

