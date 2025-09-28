ua en ru
Си Цзиньпин хочет заставить Трампа выступить против независимости Тайваня, - СМИ

Китай, Воскресенье 28 сентября 2025 16:12
Си Цзиньпин хочет заставить Трампа выступить против независимости Тайваня, - СМИ Фото: президент США Дональд Трамп и руководитель Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Руководитель Китая Си Цзиньпин на фоне желания США заключить с Китаем торговое соглашение может потребовать от американского президента Дональда Трампа выступить против независимости Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Источники сообщили, что руководитель Китая хочет изменения политики США, которая могла бы, как надеется Пекин, ослабить и изолировать Тайвань. Си хочет добиться того, что США перестанут поддерживать независимость острова.

"Это означало бы изменение политики США с нейтральной позиции на позицию активного сотрудничества с Пекином в борьбе с суверенитетом Тайваня - изменение, которое может еще больше укрепить власть Си Цзиньпина в стране", - отмечает издание.

Источники WSJ сказали, что китайский руководитель считает, что ему удастся склонить Трампа к такому шагу. В обмен Китай предложит США заключение экономического соглашения, к которому стремится Трамп.

"Неопределенные" отношения

На это накладывается тот момент, что отношения США и Тайваня стали "неопределенными". В отличие от 46-го президента США Джозефа Байдена, Трамп избегал прямых заявлений о том, будет ли Вашингтон воевать с Китаем, если последний устроит вторжение на Тайвань. Трамп оправдывается, тем, что публичные заявления якобы ослабят его переговорные позиции.

Источники, близкие к Белому дому, со своей стороны заявили, что администрация сосредоточена на том, чтобы удержать Китай от военного нападения против Тайваня. Одновременно планируется побудить Тайбэй увеличить расходы на собственную оборону - в том числе на беспилотники и боеприпасы.

Трамп, Китай и Тайвань

Отметим, ранее американские СМИ сообщили, что Трамп отказался одобрить военную помощь Тайваню на более чем 400 миллионов долларов, которую планировалось предоставить этим летом. Решение связано со сделкой с Китаем - таким образом Трамп планировал договориться о торговом соглашении и возможном саммите с главой КНР Си Цзиньпином.

Тем временем Россия помогает Китаю с подготовкой к нападению на Тайвань. Речь идет о продаже военной техники и масштабных учениях для китайских воздушно-десантных войск.

Подчеркнем, что уже много лет Китай считает Тайвань частью своей территории и называет его правительство "сепаратистским". В 1949 году на Тайване укрепились остатки антикоммунистического Гоминьдана, которые проиграли гражданскую войну Мао Цзэдуну. С того момента остров неподконтролен континентальному Китаю, а Пекин буквально грезит желанием вернуть эту территорию.

