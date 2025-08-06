Трамп назвал разговор Уиткоффа с Путиным "более продуктивным, чем ожидалось", - Bild

Встреча Уиткоффа с Путиным

Напомним, сегодня, 6 августа, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков рассказал, что ключевой темой обсуждений была война России против Украины.

После разговора Уиткоффа с Путиным Трамп заявил, что был достигнут "значительный прогресс".

Стоит отметить, что визит Уиткоффа состоялся на фоне ультиматума Трампа для Путина. Президент обещал ввести против РФ вторичные тарифы и санкции, если она до 8 августа не согласится на прекращение огня с Украиной.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после встречи Уиткоффа с Путиным могут быть "может, положительные, может, нет" новости.

При этом издание Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что США все же введут против России вторичные санкции. Это произойдет уже 8 августа.