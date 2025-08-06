RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Дональд Трамп Война в Украине

Трамп назвал разговор Уиткоффа с Путиным "более продуктивным, чем ожидалось", - Bild

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор его посланника Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным был "более продуктивным, чем ожидалось".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Как сообщили источники издания, Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу и рассказал о разговоре Уиткоффа с Путиным.

Американский лидер сообщил немецкому канцлеру, что разговор был "более продуктивным, чем ожидалось".

Однако непонятно, на какие уступки на самом деле готов пойти Путин по прекращению огня.

 

Встреча Уиткоффа с Путиным

Напомним, сегодня, 6 августа, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков рассказал, что ключевой темой обсуждений была война России против Украины.

После разговора Уиткоффа с Путиным Трамп заявил, что был достигнут "значительный прогресс".

Стоит отметить, что визит Уиткоффа состоялся на фоне ультиматума Трампа для Путина. Президент обещал ввести против РФ вторичные тарифы и санкции, если она до 8 августа не согласится на прекращение огня с Украиной.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после встречи Уиткоффа с Путиным могут быть "может, положительные, может, нет" новости.

При этом издание Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что США все же введут против России вторичные санкции. Это произойдет уже 8 августа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинДональд ТрампФридрих МерцМирные переговорыСтив УиткоффВойна в Украине