Трамп назвав розмову Віткоффа з Путіним "більш продуктивною, ніж очікувалося", - Bild

Зустріч Віткоффа з Путіним

Нагадаємо, сьогодні, 6 серпня, спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

Помічник голови Кремля Юрій Ушаков розповів, що ключовою темою обговорень була війна Росії проти України.

Після розмови Віткоффа з Путіним Трамп заявив, що було досягнуто "значного прогресу".

Варто зазначити, що візит Віткоффа відбувся на тлі ультиматуму Трампа для Путіна. Президент обіцяв запровадити проти РФ вторинні тарифи та санкції, якщо вона до 8 серпня не погодиться на припинення вогню з Україною.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після зустрічі Віткоффа з Путіним можуть бути "може, позитивні, може, ні" новини.

При цьому видання Reuters з посиланням на представника Білого дому повідомило, що США все ж таки введуть проти Росії вторинні санкції. Це станеться вже 8 серпня.